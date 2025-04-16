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Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak

İstanbul Havalimanı'nda yarın başlayacak "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları" kapsamında yarın Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 777, İstanbul-İzmir seferini yapan Airbus A350 ve İstanbul-Kayseri seferini yapacak olan Airbus A321 tipi uçakları aynı anda kalkış yapacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 19:32, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 19:33
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Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) uygulanan üçlü bağımsız pist operasyonları, Avrupa'da ilk kez İstanbul Havalimanı'nda yarın saat 10.00'da başlayacak. Üçlü bağımsız pist operasyonu için 2022 yılının son çeyreğinde başlayan çalışmalar, 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHMG), İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliği ile risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar yapılarak tamamlandı. İstanbul Havalimanı'nın uçuş kapasitesini artıracak pist operasyonları için İstanbul Hava Sahası yeniden düzenlendi. Yapılan düzenleme ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndaki üçlü operasyon Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğini etkilememesi sağlandı.

KONTROLÖRLERİN EĞİTİMİ İÇİN YERLİ VE MİLLİ SİMÜLATÖR KULLANILDI

İstanbul Havalimanı'nda kapasiteyi ve operasyonunu arttırmak için önemli bir proje olan Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu ile ilgili olarak, hava trafik kontrolörleri de gerekli eğitimleri tamamladı. DHMİ ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli eğitim simülatörü, kontrolörlerin eğitimi için kullanıldı. Yerli simülatörle yapılan eğitimlerde 360 derece görsel kule ortamında oluşturulan havalimanlarının üç boyutlu modelleri üzerinde çalışmalar yapıldı.

3 THY UÇAĞI AYNI ANDA KALKIŞ YAPACAK

Avrupa'da ilk kez gerçekleşecek olan Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu kapsamında yarın saat 10.00'da Türk Hava Yolları'nın (THY) 3 uçağı aynı anda kalkış yapacak. Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara seferini yapacak Boeing 777, İstanbul-İzmir seferini yapacak Airbus A350 ve İstanbul-Kayseri seferini yapacak olan Airbus A321 tipi uçaklara aynı anda kalkış izni verecek.

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