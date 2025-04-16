DHMİ'nin Hedefi: 2027'de 250 Milyon Yolcu Trafiği

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi. TBMM KİT Komisyonu, DHMİ Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı hesap ve işlemlerini görüşmek üzere toplandı.

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak'ın Sunumu

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, komisyon üyelerine yaptığı sunumda, sivil hava trafiğine açık 58 havalimanı olduğunu anımsattı. DHMİ tarafında yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik hava sahasında uçuşların, emniyet ve düzenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik hava seyrüsefer hizmetlerinin yerine getirildiğini belirten Çakmak, "Söz konusu hizmetler 31'i radar sistemi olmak üzere 426 hava seyrüsefer yardımcı sistemi ile 24 saat kesintisiz olarak verilmektedir." ifadesini kullandı.

Karbon Emisyonlarının Azaltılması ve Gelecek Hedefler

Çakmak, yolcu ve çevre dostu 50 havalimanının Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyon (ACA) Programı kapsamında sertifika almaya hak kazandığını aktararak, havalimanları kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. 2023-2024 yılı yolcu ve uçak trafiğine ilişkin bilgi veren Çakmak, "2024 yılında yolcu trafiğimiz yüzde 7,5 artışla 230 milyon 224 bin 611'e çıkmıştır. Uçak trafiğimiz ise yüzde 5,5 artışla 2 milyon 290 bin 581'e ulaşmıştır." dedi.

Türkiye'nin Yolcu Trafiği Sıralaması

Çakmak, toplam yolcu trafiği sıralamasında Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında 2019'da 5. sıradayken 2023'te 3. sıraya, dünyada 2019'da dünyada 10. sırada iken 2023'te ise 7. sıraya ulaştığını söyledi. "Yolcu trafiğinin 2027'de 250 milyonu geçmesini bekliyoruz" Türkiye'nin orta vadeli yolcu trafiği hedefine değinen Çakmak, "Yolcu trafiğinin 2027'de 250 milyon, 2033'te ise 300 milyonu geçerek Avrupa'da 1. dünyada 4. sıraya geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı ve Yatırım Projeleri

Çakmak, İstanbul Havalimanı'nın tüm etaplarının tamamlandığında yıllık yaklaşık 200 milyon yolcu kapasiteli terminal binalarının, 6 pistin, yaklaşık 6,5 milyon metrekare büyüklüğünde apronun, sosyal tesislerin ve diğer mütemmimlerin hizmete gireceğini anlattı. İstanbul Havalimanın yolcu bazında Avrupa'da 2. dünyada 7. sırada, uçak trafiği bazında ise Avrupa'da 1., dünyada ise 8. sırada yer aldığını belirten Çakmak, ayrıca, DHMİ tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırım projeleri hakkında da bilgiler verdi.

DHMİ Yatırımları ve Finansal Performans

Çakmak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetim radarının hizmete alındığını söyledi. DHMİ Genel Müdürlüğü yatırımlarının nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarında yıllar itibarıyla ciddi artış gerçekleştiğini bildiren Çakmak, şunları kaydetti:

"Kuruluşumuza 2024'te 10 milyar lira ödenek tahsis edilmiştir olup yıl içinde tahsis edilen 440 milyon lira ödenekle toplam ödeneğimiz 10 milyar 440 milyon liraya yükselmiştir."

"2024'te yaklaşık 8 milyar 430 milyon lira harcamayla yüzde 81 oranında gerçekleşmeye ulaşılmıştır."

"2023'te bütçe katkı payı olarak 5 milyar 343 milyon lira ödeme yapıldı ve 14 milyar 797 milyon lira kar elde edilmiştir."

"2024'te ise bütçe katkı payı olarak 7 milyar 194 milyon lira ödeme yapıldı ve 19 milyar 582 milyon lira kar oluştu."

Daha sonra DHMİ Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.