Siyasi isimler, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan ve hayati tehlikesi devam eden Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini sunmak için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hastaneye geldi.

KURTULMUŞ: 'ŞU ANDA DA DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR'

Ziyareti sonrasında açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün burada dün akşam hastaneye intikal ettiği ilk andan itibaren sağlık durumunu çok yakinen takip ettiğimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin durumunu bir kez daha yakinen müşahede etmek için hastanede ziyaret ettik. Dostları, arkadaşları, sevenleri burada. Sağ olsunlar doktorlarımız ilk andan itibaren gerekli müdahaleleri, tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiler. Şu anda da durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görünüyor ama bu konularda açıklama yapmak bizim değil doktorların vazifesidir. Ümit ediyorum ki bu süre içerisinde dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Gerçekten insanların bu olay duyulur duyulmaz herkesin göstermiş olduğu iyi niyetli gösterileri, temennileri yakinen biz de müşahede ettik. Sırrı Süreyya kardeşimiz, insan olarak fevkalade iyi bir insan. Bütün insanlarla iyi iletişim kurma becerisine sahip olan birisi. İyi bir siyasetçi ve rahat bir insandı. Vatanını, memleketini seven bir insandı ve onun bu insani özellikleri bu hastalığı süresinde de kısa süre içerisinde de bir kere daha insanlar tarafından ortaya konuldu. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur. Dediğim gibi dua ediyoruz. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Her şeyin en iyi şartlar altında, kontrol altında olduğunu söylemek isterim. En iyi şekilde de Cenab-ı Allah şifasını versin. Şafi olan Cenab-ı Allah'tır. Ümit ediyoruz, temenni ediyoruz ki kısa süre içerisinde olumlu bir sonuç alırız. Bütün ailesine, sevenlerine ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. En kısa zamanda aramızda görmeyi ümit, temenni ediyoruz. Bunun için de dua ediyoruz. Kızıyla içeride beraberdik. Kolay değil, hakikaten zor bir tablo buraya gelmesi. Ameliyatlar son derece başarılı bir şekilde yapıldı. Bekleyeceğiz, sabırla bekleyeceğiz ve dua edeceğiz" şeklinde konuştu.

ÇELİK: 'GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ'

Ziyareti sonrasında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hepimize geçmiş olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in böyle bir sağlık problemi yaşamasından dolayı son derece üzüldük. Kendisine şifalar diliyoruz. Tabii ilk andan itibaren, sağ olsun hocalarımız alanında en yetkin doktorlar. Hadise olur olmaz buraya gece yarısı hemen intikal ettiler ve müdahale ettiler. Çok uzun bir tedavi sürecinin, ameliyat sürecinin sonunda şu anda yoğun bakımda. Tabii hocamızdan aldığımız bilgiye göre durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Onun için hem değerli ailesine, hem vatandaşlarımıza, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa bulması için hepimiz dua ediyoruz. Zaman zaman sohbetlerimizle bir araya geldiğimizde, bu rahatsızlığından söz açılırdı. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferinde, 'İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım. Bu terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım. Ondan sonrası kolay. Emanetin sahibi Allah'tır' derdi. Biz de her zaman, 'Aman sağlığına dikkat et. Aman sağlığın konusunda titiz ol' derdik. Tabii mecliste bazen mesai bittikten sonra, yasama çalışmaları, geceleri bu son süreçte geç saatlere kadar sohbetlerimiz oluyordu. Uzun zamandır tanıdığımız bir arkadaşımız zaten. Siyaset adamı olarak, bir sanatçı olarak hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş. Güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter kendisi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Onun için dua ediyoruz. Onun güçlü karakteri, zor zamanlardan yetişmiş, büyümüş, gelmiş olarak iradesi inşallah bu süreçleri de atlatmasını sağlar. Bir kere daha Yüce Meclis'e, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli ailesiyle görüştük. Hocalarımız sağ olsunlar alanlarının Türkiye'de en iyileri, en yakın şekilde takip ediyorlar. Bize düşen dua etmek. İnşallah Sırrı Süreyya Önder'i en yakın zamanda yine en sağlıklı haliyle, güler yüzüyle, umuduyla aramızda görmeyi diliyoruz. Çünkü onun en büyük özelliği en zor zamanlarda bile umudunu koruması ve her zaman için iradesini sağlam tutmasıdır. Partimiz adına, bütün arkadaşlarımız adına bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sağlığı için dua etmeye devam ediyoruz. İnşallah sağlıklı neticeyi alırız" şeklinde konuştu.

ÖZEL: 'SÜREKLİ DİYALOG HALİNDE OLDUĞUMUZ BİR İSİM'

Ziyareti sonrasında açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, yıllardır Meclis zemininde iyi günde kötü günde birlikte olduğumuz, cezaevinde defalarca ziyaret ettiğim, hem kişisel ilişki açısından, hem kurumsal ilişkiler açısından sürekli diyalog halinde olduğumuz bir isim. Dün akşam gece yarısına doğru kötü haberi hep birlikte aldık. O andan itibaren Sayın Eş Genel Başkanlarla, Pervin Hanım'la ve burada bulunan herkesle diyalog halindeydik. Hastane yönetimi hem bizlere yönelik, hem de daha sonra kamuoyuna yönelik olarak yapılabilecek en doğru bilgilendirmeleri yaptılar. Biz de bugün İstanbul il başkanımızla, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle birlikte buraya gelip hem geçmiş olsun dileklerimizi iletip, hem dayanışma duygularımızı iletip, hem de bir kez daha sağlık durumu ile ilgili bilgileri aldık. Dua ediyoruz. Doktorlar, hem birçok olumsuzluğun üst üste bindiği bir durumdan, ama onun üzerine mucize sayılabilecek gelişmelerden bahsettiler. Bizim de içeride söylediğimiz sözü burada söylemekte fayda görüyorum. Bu kadar mucizevi gelişme ümit ediyoruz boşuna olmadı, sonu çok iyi olacak. Çok iyi kalpli, çok temiz kalpli ve herkes için iyilik isteyen, Türkiye için barış isteyen, hep barışı savunmuş bir kalp şimdi içeride. Türkiye'deki herkesin de kalbi onunla birlikte atıyor. Onun o güzel kalbinin atmaya, o güzel sözlerini söylemeye ve hepimizi hem gülümsetmeye devam etmesi hem de hepimiz için istediği iyilik halinin onun için de gerçekleşmesi için dua ediyoruz. Bir kez daha hem DEM Parti'ye, hem ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Onun buradan sizin karşınıza geçip tebessüm ederek, şakalar yaparak taburcu olacağı günü, sizin haberlerinizin, kameralarınızın yansıtması için dua etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.