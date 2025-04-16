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Harran Üniversitesi'nde Telefon Krizi: MYO Müdürü Görevden Alındı

Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda (MYO) müdürlük görevini yürüten Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Halil Yaşar'ın Rektör Mehmet Tahir Güllüoğlu ile yaşadığı bir telefon görüşmesi sonunda görevden alındığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 23:23, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 23:24
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Harran Üniversitesi'nde Telefon Krizi: MYO Müdürü Görevden Alındı

Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda (MYO) müdürlük görevini yürüten Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Halil Yaşar, iddiaya göre Rektör Mehmet Tahir Güllüoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Telefonda iki arasında ipler gerilince Doç. Dr. İbrahim Halil Yaşar görevden alındı.

Yaşar'ın Tepkisi ve İddiaları

Olaya tepki gösteren Yaşar, Güllüoğlu'nun kendisini aşağılayarak tehdit ettiğini iddia etti. Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, onur ve şerefinin makamdan daha değerli olduğunu belirterek, "Harran Üniversitesi'nin değerli ve onurlu bilim insanları, Ortak Dersler Koordinatörlüğü (ODK) sınav ve uygulamalarının planlamadan yoksun, işlevsiz ve sorunlu olduğu hepinizin malumudur. Cuma günü saat 17:00'da bu konuya ilişkin Rektör'ün şahsımı aramasıyla aramızda bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Rektör, zaman, mekan, fail ve fiil unsurlarını açıklamadan, ODK ile ilgili yaşandığını söylediği birtakım sorunları gerekçe göstererek şahsıma karşı devlet adabı ve akademik nezaket sınırlarını aşan bir üslup ile diyaloga girişmiştir." dedi."Yükselen memleketimizin en önemli ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağının lokomotifi hükmündeki akademide saygı, edep ve adap sınırlarını aşan bir üslup ve muameleye muhatap olmak son derece üzücüdür" diyen Yaşar, "Birileri için makam ve mevki ile bunların sağladığı nimetler vazgeçilmez ve sevimli gelebilir. Ancak İbrahim Halil Yaşar açısından bunların herhangi bir kıymet-i harbiyesi yoktur." ifadelerine yer verdi.

Yaşar'ın Savunması ve Gelecek Planları

Yaşar, Harran Üniversitesi'nin ülkemizin gözbebeği bir eğitim kurumu olduğunu ve kendisinin de devletimizin ve milletimizin bekası için çalışan onurlu insanlar arasında yer aldığını belirtti. Yardımcılarım ve maiyetimde çalışan tüm personelin hakkını ve hukukunu savunmanın kendisi için bir namus meselesi olduğunu vurguladı. Meselenin kişiselleştirilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere gerekli kurumlar nezdinde girişimlerde bulunacağını açıkça beyan etti. "Hatırlatmak isterim ki adalet incinirse her şey incinir. Allah'tan gayrı çekinecek ve korkacak kimse de yoktur." dedi.

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