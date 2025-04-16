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Tutuklanan Kaan Ketenci'nin KKTC'ye girişi yasaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanan reklam firması sahibi Kaan Ketenci'nin KKTC'ye girişi yasaklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 21:44, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 21:46
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Tutuklanan Kaan Ketenci'nin KKTC'ye girişi yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında KKTC'de yakalanan Kaan Ketenci'nin ülkeye girişini yasakladı. KKTC Bakanlar Kurulu kararında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında T.C. uyruklu Kaan Ketenci'nin, 'Suç işlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçundan T.C. Hükümeti tarafından arandığının bildirilmesi nedeniyle, kamu yararı ve güvenliği açısından Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca KKTC'ye girişinin yasaklanmasına karar verdi."

Kaan Ketenci, İstanbul'da 6 Nisan'da çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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