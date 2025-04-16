Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma

Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

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