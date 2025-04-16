Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 22:03, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 22:29
Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.