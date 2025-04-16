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DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CHP'nin kurultayının iptal edileceği ve kayyum atanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "CHP'ye kayyum atanacağına" ilişkin paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 22:16, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 22:21
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DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı sürecinin devam ettiği hatırlatıldı. Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır.
  • Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiştir.
  • İlk duruşma yarın yapılacaktır.

Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır. Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Adalet Bakanı Tunç'tan "CHP'ye kayyum atanacağı" iddialarına ilişkin açıklama

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereğince 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

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