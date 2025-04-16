Selçuk Kozağaçlı tahliye edildi
ÇAĞDAŞ Hukukçular Derneği'nin(ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, tutuklu olduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan 8 yıl sonra tahliye edildi. Kozağaçlı'nın tahliyesi, ÇHD'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 22:38, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 22:40
Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana 'DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklu olan ÇHD Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, bugün akşam saatlerinde tahliye edildi. Kozağaçlı'nın tahliyesi ÇHD'nin sosyal medya hesabından, "Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur" notu ile duyuruldu. Paylaşılan videoda, cezaevinin önünde bekleyenlerin Kozağaçlı'ya çiçek verdiği görüldü.