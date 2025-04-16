Dijital Platform Dolandırıcılığına Eş Zamanlı Operasyon: 71 Gözaltı

MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı
MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Türkiye topraktan ev sahibi oluyor!
Sponsorlu İçerik
DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı
DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı
Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor
Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor
Konut satış rakamları açıklandı: İşte en çok konut satılan iller
Konut satış rakamları açıklandı: İşte en çok konut satılan iller
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Benzine 94 Kuruş Zam Geldi
Benzine 94 Kuruş Zam Geldi
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike Altında
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike Altında
Altın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye Çıktı
Altın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye Çıktı
Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kripto Varlıklar İçin Yeni MASAK Düzenlemeleri
Kripto Varlıklar İçin Yeni MASAK Düzenlemeleri
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Sırrı Süreyya Önder'in Kritik Ameliyat Süreci
Sırrı Süreyya Önder'in Kritik Ameliyat Süreci
Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Toplantı
Kamu İşçisinin Zam Pazarlığında Kritik Toplantı
Türkiye'nin Yerli Doğalgaz Üretiminde Yeni Rekorlar
Türkiye'nin Yerli Doğalgaz Üretiminde Yeni Rekorlar
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek
ÇKS kayıtlı çiftçiye zirai don desteği verilecek
TBMM'de Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu
TBMM'de Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu
LGS Başvuruları İçin Yarın Son Gün
LGS Başvuruları İçin Yarın Son Gün
Kadın Doğum Kliniğinde Yasa Dışı Yumurta Satışı İddiası
Kadın Doğum Kliniğinde Yasa Dışı Yumurta Satışı İddiası
MEB, 15 bin öğretmen atamada branşları çalışıyor
MEB, 15 bin öğretmen atamada branşları çalışıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dijital Platform Dolandırıcılığına Eş Zamanlı Operasyon: 71 Gözaltı

Eskişehir'de sahte çağrı merkezleri üzerinden dijital platform dolandırıcılığı yapan 71 kişi yakalandı. 3,5 milyon lira haksız kazanç elde edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 22:58, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 23:27
Yazdır
Dijital Platform Dolandırıcılığına Eş Zamanlı Operasyon: 71 Gözaltı

Eskişehir merkezli 24 ilde kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden, çeşitli dijital yayın platformlarına ait üyeliklerin yenileneceğini belirterek 144 kişiyi 3,5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 54'ü kadın 71 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcılık Yöntemleri ve Soruşturma Süreci

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kurdukları sahte çağrı merkezleri üzerinden 0850 ve 0312'li numaralardan aradıkları kişileri çeşitli dijital yayın platformlarına ait üyeliklerin yenileneceğini, iptal edileceğini ya da iptal sürecinde vergi iadesi yapılacağını beyan ederek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin, mağdurların ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal işlem başlatılacağı yönünde baskı kurarak, şahsi kullanımlarındaki şirket hesaplarına para gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

Gözaltılar ve Operasyonlar

Savcılık talimatıyla takip edilen 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda 54'ü kadın 71 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu madde, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Maddi Kazanç ve Blokeler

Yapılan ilk incelemede şüphelilerin aynı yöntemle 114 kişiyi yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırdığı, bu suçlardan 14 milyon lira değerinde taşınmaz elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin 100 milyon lira işlem hacmine sahip banka ve elektronik/kripto para hesaplarına bloke konuldu. Soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber