MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.

Politika faizi beklentisi yüzde 42,5

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari ay sonu beklentisi yüzde 42,5 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 39,24'e yükseldi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 27,60'tan 29,37'ye çıktı.

TCMB faizleri artıracak mı, yoksa sabit mi bırakacak?

Faiz kararı öncesinde 14 yabancı kurumun 12'si TCMB'nin faizi sabit bırakmasını beklediğini belirtti. Sadece Goldman Sachs ve Jefferies artan baskılara dikkat çekerek bir faiz artışının masada olduğunu belirtti.

Politika faizi sabit kalsa bile, Merkez Bankası'nın şahin söylemlere yer vermesi ya da seçici likidite adımlarıyla sıkılaştırma sinyali vermesi bekleniyor.