Denizli'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çöp konteynerine yeni doğmuş bir bebeğin atıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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