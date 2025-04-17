17 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 32. yılı vesilesiyle Anıt Mezar'da gerçekleştirilecek "Turgut Özal Anma Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.
(İstanbul/09.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katılacak, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına ziyarette bulunacak.
(Kocaeli/11.00/13.00/14.00/16.30/17.30)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Çevrim İçi Aile Akademisi" açılış programına katılacak.
(Ankara/16.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne iştirak edecek.
(Diyarbakır/13.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 3'lü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararını açıklayacak.
- Banka, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, mart ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
(İstanbul/14.00/10.00/14.30)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(İstanbul/14.00)
5- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.
(Frankfurt/15.15)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Moskova'da bir araya gelecek.
(Moskova)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
2- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray Daikin ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/16.00)
3- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında ON Hotels Alanya Belediyespor ile Altekma, 7-8'incilik serisi ikinci maçında ise Spor Toto ile Halkbank karşı karşıya gelecek.
(Antalya/Ankara/17.00)
4- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynanacak.