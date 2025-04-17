17 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 32. yılı vesilesiyle Anıt Mezar'da gerçekleştirilecek "Turgut Özal Anma Töreni"ne katılacak. (İstanbul/10.00) 2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek. (İstanbul/09.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katılacak, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına ziyarette bulunacak. (Kocaeli/11.00/13.00/14.00/16.30/17.30) 2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde "Çevrim İçi Aile Akademisi" açılış programına katılacak. (Ankara/16.00) EKONOMİ FİNANS 1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne iştirak edecek. (Diyarbakır/13.00) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 3'lü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni'ne katılacak. (İstanbul/10.00) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararını açıklayacak. - Banka, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, mart ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak. (İstanbul/14.00/10.00/14.30) 4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (İstanbul/14.00) 5- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak. (Frankfurt/15.15) 6- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Moskova'da bir araya gelecek. (Moskova) 2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) SPOR 1- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/19.00) 2- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray Daikin ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. (İstanbul/16.00) 3- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında ON Hotels Alanya Belediyespor ile Altekma, 7-8'incilik serisi ikinci maçında ise Spor Toto ile Halkbank karşı karşıya gelecek. (Antalya/Ankara/17.00) 4- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları oynanacak.