Zirai Don Olayı İçin Araştırma Komisyonu Kuruluyor

Türkiye'de yaşanan **zirai don** olayının sonuçlarının araştırılması için kurulacak bir araştırma komisyonu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyonun 22 üyeden oluşacağı belirtildi. Türkiye'de gerçekleşen **zirai don** olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyonun Yapısı ve Görev Süresi

**KOMİSYON 22 ÜYEDEN OLUŞACAK** TBMM'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "2025 Yılının Nisan Ayında Ülkemizde Gerçekleşen Zirai Don Olayının Sonuçlarının Araştırılması, Üreticilerin ve Tarımsal Ürünlerin Uğradığı Zararların Tespiti ve Gelecekte Yaşanabilecek Benzer Olayların Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre, komisyon 22 üyeden oluşacak.Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.