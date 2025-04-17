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İstanbul Havalimanı Üçüncü Pisti Açılıyor

İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pisti açılıyor, üç uçak aynı anda iniş yapabilecek. Avrupa'da bir ilk olarak dikkat çekiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 07:25, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 07:37
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İstanbul Havalimanı Üçüncü Pisti Açılıyor

Türkiye'nin dünyaya sunduğu en büyük projelerden İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pisti de açılıyor. Artık üç uçak aynı anda iniş yapabilecek. Türkiye'nin sulama alanında en büyük tüneli olacak 11 metre çapındaki Silvan Sulama Tüneli'nde kazı başlıyor.

İstanbul Havalimanı'nda Üçlü Pist Operasyonu

İstanbul Havalimanı'ndan Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu bugün saat 10.00'da başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'na aynı anda üç uçak iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek. Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu ile İstanbul Havalimanı'nın trafik akışı hızlanacak ve dinamik kapasitesi artacak. Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu ABD'de uygulanıyor. İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak" açıklamasında bulundu.

Ekonomiye 30 Milyar Lira Katkı

Öte yandan Türkiye'nin sulama alanında en büyük tüneli olacak Silvan Sulama Tüneli'nde kazı çalışmaları, bugün düzenlenecek törenle başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla iştirak etmesi beklenen törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılacak. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli etaplarından biri olan Silvan Projesi, Dicle havzasında yer alıyor. Silvan Projesi ile Diyarbakır ili Merkez, Silvan ve Bismil ilçelerine ait ovalarda 1 milyon 689 bin 950 dekarı cazibe, 660 bin 630 dekarı pompaj olmak üzere toplam 2 milyon 350 bin 580 dekarlık alanın sulanması hedefleniyor.

  • Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Silvan Projesi, 8 adedi baraj, 23 adet sulama tesisi olmak üzere toplam 31 adet bileşenden oluşuyor.
  • Bu arada Silvan Projesi'nin, bütün bileşenleriyle tamamlandığında ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı sağlaması öngörülüyor.

Silvan Barajı ve Tünel Projesi

Silvan Projesi'nin ana su kaynağı konumundaki Silvan Barajı, Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyor. Silvan Barajı'nda depolanacak 7 milyar metreküp su, projenin kilit ünitelerinden biri olan Silvan Tüneli sayesinde tarım arazilerine iletilecek. 13 bin 236 metre uzunluğundaki Silvan Tüneli; 10 metrelik iç, 11,2 metrelik dış çapa sahip olacak. Bu dev tünel, 120 metre uzunluğa ve 2 bin 500 ton ağırlığa sahip devasa bir tünel delme makinesiyle açılacak.

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