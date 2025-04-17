Denizli'de Çöpte Bebek Cesedi Bulundu

Denizli'de çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kişi, poşet içerisinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, bebeğin cesedini çöpe atan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayın Yaşandığı Yer ve İlk Müdahale

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Geri dönüşüm malzemesi toplamak için çöp kutusunu karıştıran bir kişi, o esnada bir poşet içerisinden bebek buldu. Gördüğü korkunç manzara karşısında şaşkına dönen adam durumu hemen yetkililere haber verdi.

Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sırasında bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Polis Bütün Kamera Görüntülerini Topluyor

Talihsiz bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeği çöpe atan kişi veya kişilerin bulunması için ise polis ekipleri çalışma başlattı. Çöp konteynerinin bulunduğu bölgeyi görüntüleyen çevredeki güvenlik kameralarında da inceleme başlatıldı. Çöpten cesedi bulan adam ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.