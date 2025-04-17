Bursa'da İki Katlı Evde Çıkan Yangın Büyüdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 2 katlı bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Paniğe kapılan insanlar gece yarısı sokaklara dökülürken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, Kestanelik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi.

Bitişikteki Evlere Sıçradı

Alevler kısa sürede tüm binayı sararken yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın Söndürüldü

Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.