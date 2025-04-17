Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de

Yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu karar ile birlikte bazı üniversitelerdeki fakülte ve enstitülerin isimleri değiştirildi ve yeni yükseköğretim birimleri kuruldu. Özbekistan ve Bosna Hersek'te Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı fakülteler açılacağı duyuruldu.

Üniversitelerdeki Fakülte ve Enstitü İsim Değişiklikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı İbni Sina Tıp Fakültesinin adı Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi olarak değiştirildi. Ayrıca, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin adı ise Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı Finans Enstitüsünün adı da Ticaret ve Finans Enstitüsü olarak değiştirildi.

Yeni Fakültelerin Kurulması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Özbekistan'da Semerkant Tıp Fakültesi, Buhara İbni Sina Diş Hekimliği Fakültesi ve Buhara İbni Sina Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bosna Hersek'te ise Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi ile Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararlaştırıldı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapatılması

Kararda, Bitlis Eren Üniversitesine Rektörlüğüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulması yer aldı.

Trabzon Tıp Fakültesi'nin Bağlılığının Değiştirilmesi

Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Trabzon Tıp Fakültesinin Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmasına ve fakülte adının Tıp Fakültesi olarak değiştirilmesine karar verildi.