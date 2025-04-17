Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu
Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu
%0 Faizli 75.000 TL Nakit!
%0 Faizli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Ankara'da Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu
Ankara'da Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve 12 Belediye Çalışanına Gözaltı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve 12 Belediye Çalışanına Gözaltı
Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi İçin Kritik Uyarı
Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi İçin Kritik Uyarı
Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de
Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de
Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatında Büyük Artış
Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatında Büyük Artış
Benzin Zammı Tabelaya Yansıdı
Benzin Zammı Tabelaya Yansıdı
İstanbul Havalimanı Üçüncü Pisti Açılıyor
İstanbul Havalimanı Üçüncü Pisti Açılıyor
Zirai Don Olayı İçin Araştırma Komisyonu Kuruluyor
Zirai Don Olayı İçin Araştırma Komisyonu Kuruluyor
MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı
MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı
DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı
DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı
Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor
Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor
Konut satış rakamları açıklandı: İşte en çok konut satılan iller
Konut satış rakamları açıklandı: İşte en çok konut satılan iller
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike Altında
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike Altında
Altın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye Çıktı
Altın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye Çıktı
Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kripto Varlıklar İçin Yeni MASAK Düzenlemeleri
Kripto Varlıklar İçin Yeni MASAK Düzenlemeleri
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı üniversitelerde fakülte ve enstitülerin isimleri değiştirildi, yeni birimler kuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 07:53, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 07:55
Yazdır
Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de

Yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu karar ile birlikte bazı üniversitelerdeki fakülte ve enstitülerin isimleri değiştirildi ve yeni yükseköğretim birimleri kuruldu. Özbekistan ve Bosna Hersek'te Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı fakülteler açılacağı duyuruldu.

Üniversitelerdeki Fakülte ve Enstitü İsim Değişiklikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı İbni Sina Tıp Fakültesinin adı Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi olarak değiştirildi. Ayrıca, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin adı ise Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı Finans Enstitüsünün adı da Ticaret ve Finans Enstitüsü olarak değiştirildi.

Yeni Fakültelerin Kurulması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Özbekistan'da Semerkant Tıp Fakültesi, Buhara İbni Sina Diş Hekimliği Fakültesi ve Buhara İbni Sina Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bosna Hersek'te ise Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi ile Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararlaştırıldı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapatılması

Kararda, Bitlis Eren Üniversitesine Rektörlüğüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulması yer aldı.

Trabzon Tıp Fakültesi'nin Bağlılığının Değiştirilmesi

Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Trabzon Tıp Fakültesinin Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmasına ve fakülte adının Tıp Fakültesi olarak değiştirilmesine karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber