Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi İçin Kritik Uyarı
Kahramanmaraş'ta peş peşe gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir değerlendirme geldi. Depremin konumu dikkat çekici bulundu.
Kahramanmaraş'ta 12 saatlik zaman dilimi içinde meydana gelen iki ayrı deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Görür "Depremin olduğu nokta yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı.Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kahramanmaraş'ta Deprem ve Halkın Tedirginliği
Tatlar-Nurhak bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen 3,7 büyüklüğündeki sarsıntı, bölge halkında tedirginliğe yol açtı.
Prof. Dr. Görür'ün Sosyal Medya Üzerinden Uyarısı
Prof. Dr. Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin yer aldığı konuma dikkat çekerek, sarsıntının Çardak Fayı'nın doğusunda, Malatya Fayı ile kesişme noktasında olduğunu belirtti. Görür, "Malatya Fayına stres transferi ihtimali nedeniyle bu konum düşündürücü" ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş'ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu.Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü. Sevgiyle. pic.twitter.com/PzcTlDnYhUProf. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 16, 2025