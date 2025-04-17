Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi İçin Kritik Uyarı

Kahramanmaraş'ta 12 saatlik zaman dilimi içinde meydana gelen iki ayrı deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Görür "Depremin olduğu nokta yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta Deprem ve Halkın Tedirginliği

Tatlar-Nurhak bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen 3,7 büyüklüğündeki sarsıntı, bölge halkında tedirginliğe yol açtı.

Prof. Dr. Görür'ün Sosyal Medya Üzerinden Uyarısı

Prof. Dr. Görür, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin yer aldığı konuma dikkat çekerek, sarsıntının Çardak Fayı'nın doğusunda, Malatya Fayı ile kesişme noktasında olduğunu belirtti. Görür, "Malatya Fayına stres transferi ihtimali nedeniyle bu konum düşündürücü" ifadelerini kullandı.