İstanbul'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen ihaleye fesat karıştırmak, Resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve Beşiktaş Belediyesi Özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın da bulunduğu, Beşiktaş Beyoğlu ve Sancaktepe belediyelerinde görevli 11 şüpheli gözaltına alındı.

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