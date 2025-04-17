İstanbul'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 08:26, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 08:36
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen ihaleye fesat karıştırmak, Resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve Beşiktaş Belediyesi Özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın da bulunduğu, Beşiktaş Beyoğlu ve Sancaktepe belediyelerinde görevli 11 şüpheli gözaltına alındı.