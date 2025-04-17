Adalet Bakanı ve DEM Parti Görüşmesi Ertelendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında cuma günü gerçekleştirilecek görüşme, İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp krizi sonrası ertelendi.

DEM Parti İmralı heyeti Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti.

Ancak bu görüşme ertelendi.Erteleme kararının İmralı heyetinde de yer alan Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası alındığı öğrenildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında yapılacak görüşmede yeni süreç kapsamında atılabilecek hukuki adımlar ele alınacaktı.