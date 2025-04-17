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Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve 12 Belediye Çalışanına Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nde gerçekleştirdiği ihale yolsuzluklarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 08:38, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 08:51
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerle ilgili Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, örgüt liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına ve şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verildi.

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