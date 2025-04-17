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Ticaret savaşı endişeleri altını rekor seviyeye taşıdı

Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerinin yeniden alevlenmesiyle birlikte altının ons fiyatı yeni bir rekor kırdı.

Haber Giriş : 17 Nisan 2025 08:52, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 08:53
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Ticaret savaşı endişeleri altını rekor seviyeye taşıdı

Çarşamba günü spot altın ons başına 3.357,40 dolara (yaklaşık 2.540 sterlin) kadar yükseldi. Yıl başından bu yana değer kazancı yüzde 30'a ulaştı.

Yükselişin ardından sınırlı bir geri çekilme yaşansa da, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak güvenli liman arayışı sürüyor.

Fed Başkanı'ndan büyüme uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Chicago'daki Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, son haftalarda açıklanan beklenmedik tarife artışlarının ABD ekonomisinin büyümesini yavaşlatabileceği, tüketici fiyatlarını artırabileceği ve işsizlik riskini beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

Powell'ın açıklamaları, ABD ile Çin arasında artan gerginliğin ardından küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmanın hemen sonrasına denk geldi.

"Altın tam anlamıyla cankurtaran sandalına dönüştü"

SPI Varlık Yönetimi'nden Stephen Innes, altının şu anda "dünyadaki en kalabalık yatırım aracı" haline geldiğini belirterek, "Altın tam anlamıyla cankurtaran sandalına dönüştü" dedi.

Innes, "Dolar, ticaret politikalarının yarattığı şok dalgalarının altında eziliyor. Portföy yöneticileri artık siyasi takdiri içeren her şeyden uzak duruyor," ifadelerini kullandı.

Analistler, bu yılki altın rallisini 1979-1980 yıllarında İran Devrimi sırasında yaşanan fiyat artışına benzetiyor. O dönemde altın fiyatları yalnızca iki ayda yüzde 120'nin üzerinde artmıştı.

Enflasyon ve siyasi belirsizlik altını besliyor

Trump yönetiminin göreve yeniden gelmesinin ardından Çin'den yapılan ithalata uygulamaya koyduğu yüzde 145'lik gümrük vergisi, Pekin'in de yüzde 125'lik misillemesiyle karşılık buldu.

Bunun yanı sıra, ABD'nin diğer ülkelere yönelik geniş çaplı gümrük vergilerinin yürürlüğe girip girmeyeceği ise 90 günlük bekleme süresi nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Monex Group'tan Jesper Koll, yatırımcıların altına yönelmesini, "enflasyon ve hükümetlerin sorumsuz mali politikalarına karşı güven koruması" olarak değerlendirdi.

Koll, "Herkes artık gerçek varlıklara yöneliyor. Trump yönetiminin 'hızlı hareket et, kır ve geç' anlayışının değişmeyeceği giderek netleşiyor" dedi.

Trump yönetimi ise uygulamaya koyduğu tarifelerin ABD'ye üretimi geri getireceğini, Amerikan işçileri için istihdam yaratacağını ve milyarlarca dolarlık vergi geliri sağlayacağını savunuyor.

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