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Ankara'da Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'da düzenlenen operasyonda 525 sokak satıcısı yakalandı. Operasyon Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak kaydedildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 09:00, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 09:15
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Ankara'da düzenlenen "NARKOKAPAN-ANKARA" operasyonunda, gençlere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 525 sokak satıcısı gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçti.

Operasyonun Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun Ankara'da gerçekleştirildiğini duyurdu. "NARKOKAPAN-ANKARA" adı verilen dev operasyonda 525 sokak satıcısı (torbacı) gözaltına alındı.

Operasyonun Hazırlık Süreci

Bakan Yerlikaya, operasyonun sabah saat 05.00'te başladığını belirterek, hazırlık sürecinin 6 ay sürdüğünü aktardı. Bu süreçte, Ankara genelinde yürütülen saha çalışmaları ve teknik/fiziki takiplerle şüphelilere dair tüm delillerin titizlikle toplandığını ifade etti.

Operasyonda Görev Alanlar

  • 4.768 polis,
  • 1.461 ekip,
  • 40 narkotik dedektör köpeği,
  • 4 insansız hava aracı (İHA) ve
  • Hava destek unsurları operasyon için sahadaydı.

Toplamda 626 farklı adrese eşzamanlı baskın düzenlenirken, operasyon halen devam ediyor.

Operasyonun Hedefleri

Bakan Yerlikaya, özellikle internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satan kişilerin hedef alındığını vurguladı. "Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır!" ifadesini kullanan Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerinin hukuk önünde hesap vereceklerini belirtti.Operasyonu yürüten tüm birimlere teşekkür eden Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Bu mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Başkentte Uyuşturucu Ticareti Soruşturması: 646 Şüpheli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 646 kişi hakkında soruşturma başlattı. 566 şüpheli için gözaltı talimatı verildi, operasyonlar sürüyor.

Ankara'da Uyuşturucu Ticareti Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçunu işlediği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Başkent genelinde yürütülen soruşturmada, uyuşturucu ticareti yaptığına dair kuvvetli delil bulunan 646 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Suça Sürüklenen Çocuklar ve Tutuklu Şüpheliler

Açıklamada, bu kişilerden 110'unun 18 yaşından küçük olması nedeniyle 'suça sürüklenen çocuk' statüsünde işlem göreceği, 80 şüphelinin ise farklı suçlardan dolayı halihazırda tutuklu bulunduğu ifade edildi.

Arama ve Gözaltı Talimatları

Başsavcılık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerinden alınan karar doğrultusunda şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri başlattı. Cezaevlerinde bulunan 80 kişi hariç tutulduğunda, geriye kalan 566 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması amacıyla kolluk birimlerine talimat verildiği belirtildi.

Farklı İllerdeki Şüphelilere Yönelik İşlemler

Soruşturmada adı geçen şüphelilerin çoğunluğunun Ankara'da ikamet ettiği, ancak 13 farklı ilde bulunan 13 şüpheliye yönelik işlemlerin ise ilgili illerdeki Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla sürdürüldüğü aktarıldı.

Operasyonların Yürütülmesi ve Kamuoyuna Bilgilendirme

Gözaltı işlemleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Başsavcılık, ele geçirilen suç unsurlarının miktar ve niteliğinin operasyonların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi."Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" denilen açıklamada, kamuoyuna saygı ile duyuruda bulunuldu.

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