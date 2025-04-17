Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu
Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu
%0 Faizli 75.000 TL Nakit!
%0 Faizli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Ankara'da Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu
Ankara'da Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve 12 Belediye Çalışanına Gözaltı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve 12 Belediye Çalışanına Gözaltı
Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi İçin Kritik Uyarı
Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi İçin Kritik Uyarı
Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de
Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de
Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatında Büyük Artış
Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatında Büyük Artış
Benzin Zammı Tabelaya Yansıdı
Benzin Zammı Tabelaya Yansıdı
İstanbul Havalimanı Üçüncü Pisti Açılıyor
İstanbul Havalimanı Üçüncü Pisti Açılıyor
Zirai Don Olayı İçin Araştırma Komisyonu Kuruluyor
Zirai Don Olayı İçin Araştırma Komisyonu Kuruluyor
MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı
MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı
DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı
DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı
Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor
Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor
Konut satış rakamları açıklandı: İşte en çok konut satılan iller
Konut satış rakamları açıklandı: İşte en çok konut satılan iller
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike Altında
YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel Üretim Tehlike Altında
Altın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye Çıktı
Altın Fiyatları Belirsizlik Ortamında Zirveye Çıktı
Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kahramanmaraş, Sabahki Depremin Ardından Bir Kez Daha Sallandı
Kripto Varlıklar İçin Yeni MASAK Düzenlemeleri
Kripto Varlıklar İçin Yeni MASAK Düzenlemeleri
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Bankaların Güncel ATM Para Çekme Limitleri Açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu

Türkiye genelinde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle 34 ilde yaşanan zirai don hadisesi sonrasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan üreticilere yönelik önemli açıklamalar geldi. Stratejik ürünlerde arz güvenliğinde risk bulunmadığını belirten yetkililer, zarar gören çiftçilere yönelik tazmin ve destek mekanizmalarının hızla devreye alınacağını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 09:20, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 09:24
Yazdır
Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu

Meyve Gruplarında Farklı Derecelerde Hasar Cumhurbaşkanı Erdoğan, don olayının ardından yaptığı değerlendirmede, "Eksi 17 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle belli bölgelerde bazı meyve çeşitlerinde sıkıntı söz konusu. İlk tespitlerimiz; kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğine işaret ediyor. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasını müteakip durum daha net ortaya çıkacaktır" dedi.


Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretimin devamlılığını ve arz güvenliğini sağlamak üzere gerekli tüm adımları attığını kaydederek, "Bu olay bizlere TARSİM'in önemini tekrar hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı.


Malatya'da Destek Mesajı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Malatya'da yaptığı açıklamada, 34 ilin zirai dondan etkilendiğini belirtti. Yumaklı, "Sigortası olan üreticilerimizin ödemeleri, hasar tespitinin ardından hızlıca yapılacak. Ancak yalnızca sigortalılara değil, sigortası olmayan üreticilerimize de desteğimiz olacak. Tarım Sigortası'nın (TARSİM) önemini bu vesileyle yeniden hatırlatmak isteriz" dedi.


38,5 Milyar Lira Prim Desteği Verildi Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) başladığı 2006 yılından bu yana devletin üreticilere 38,5 milyar lira prim desteği verdiğini, bu süreçte 33,5 milyar lira da hasar tazminatı ödendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Don, sel, kuraklık gibi risklerden etkilenmemek adına primin yüzde 70'ine kadarını devletimizin ödediği tarım sigortasının yaptırılması ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olunması büyük önem taşıyor" diye konuştu.


Zirai Don Sigortası Olmayanlara Harcama Desteği Kabine toplantısında üreticilerin zararlarının tazmini konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını aktaran Erdoğan, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup zirai don sigortası bulunmayan üreticilerin zarar gören mahsulleri için yaptıkları harcamaların, hasar oranına göre karşılanması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışma başlattığını belirtti.


"Tüm Kapasitemizle Üreticimizin Yanındayız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hükümetimizin tüm imkanlarıyla ve tüm kapasitesiyle bu zor günlerinde çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olduğunun bilinmesini istiyorum. Yapılan çalışmaları büyük bir hassasiyetle takip edeceğiz" mesajını verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber