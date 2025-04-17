Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu

Meyve Gruplarında Farklı Derecelerde Hasar Cumhurbaşkanı Erdoğan, don olayının ardından yaptığı değerlendirmede, "Eksi 17 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle belli bölgelerde bazı meyve çeşitlerinde sıkıntı söz konusu. İlk tespitlerimiz; kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğine işaret ediyor. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasını müteakip durum daha net ortaya çıkacaktır" dedi.



Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretimin devamlılığını ve arz güvenliğini sağlamak üzere gerekli tüm adımları attığını kaydederek, "Bu olay bizlere TARSİM'in önemini tekrar hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı.



Malatya'da Destek Mesajı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Malatya'da yaptığı açıklamada, 34 ilin zirai dondan etkilendiğini belirtti. Yumaklı, "Sigortası olan üreticilerimizin ödemeleri, hasar tespitinin ardından hızlıca yapılacak. Ancak yalnızca sigortalılara değil, sigortası olmayan üreticilerimize de desteğimiz olacak. Tarım Sigortası'nın (TARSİM) önemini bu vesileyle yeniden hatırlatmak isteriz" dedi.



38,5 Milyar Lira Prim Desteği Verildi Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) başladığı 2006 yılından bu yana devletin üreticilere 38,5 milyar lira prim desteği verdiğini, bu süreçte 33,5 milyar lira da hasar tazminatı ödendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Don, sel, kuraklık gibi risklerden etkilenmemek adına primin yüzde 70'ine kadarını devletimizin ödediği tarım sigortasının yaptırılması ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olunması büyük önem taşıyor" diye konuştu.



Zirai Don Sigortası Olmayanlara Harcama Desteği Kabine toplantısında üreticilerin zararlarının tazmini konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını aktaran Erdoğan, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup zirai don sigortası bulunmayan üreticilerin zarar gören mahsulleri için yaptıkları harcamaların, hasar oranına göre karşılanması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışma başlattığını belirtti.



"Tüm Kapasitemizle Üreticimizin Yanındayız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hükümetimizin tüm imkanlarıyla ve tüm kapasitesiyle bu zor günlerinde çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olduğunun bilinmesini istiyorum. Yapılan çalışmaları büyük bir hassasiyetle takip edeceğiz" mesajını verdi.