Taksidi Devam Eden Aracını İsrail'e Tepki İçin Yaktı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yer alan Dörtyol Sanayi'de dikkat çekici bir olay gerçekleşti. Bir vatandaş, **İsrail'in zulmüne** dikkat çekmek amacıyla sanayinin ortasında otomobilini ateşe verdi. Alevleri fark ederek bölgeye gelen bir başka kişi ise bu inanılmaz olayı cep telefonu ile anbean kayıt altına aldı.

Olayın Detayları ve Tanıkların İfadeleri

Olay, Arifiye ilçesindeki Dörtyol Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alevlerin yükseldiğini gören ve sanayi içerisindeki bir dükkanın yandığını düşünen Ahmet Yılmazkaya isimli genç olay yerine doğru hareket etti. Otomobilin yandığını fark eden Yılmazkaya, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. O sırada, taksitle aldığı otomobilini **İsrail'e tepki** göstermek için yaktığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen araç sahibi, **"Kahrolsun İsrail"** tepkisiyle Yılmazkaya'nın yanına geldi. Araç sahibi, **"Rabbim benim niyetimi biliyor. Doğruluk, Allah'ın yer yüzündeki kılıcıdır, neye vurursa onu keser. Taksitle aldığım ve daha taksidini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyorum. Ben bunu o zulüm için yakıyorum"** ifadelerini kullandı.