Demir yolu işletmeciliğine ilişkin esaslar düzenlendi

Bakanlığın "Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, demir yolu altyapı ve tren ile şehir içi raylı toplu taşıma işletmecilerine emniyet sertifikası veya emniyet yetkilendirmesi verilmesine ilişkin esasları düzenliyor.

Buna göre, demir yolu tren işletmecileri, doğal afet, yangın, kaza, ilgili hat kesiminin bakım, onarım veya modernizasyon çalışmaları nedeniyle kapatılması, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve belirlenen diğer mücbir sebeplerle emniyet sertifikasının çıkartılmasını takip eden bir yıl içerisinde işletmeciliğe başlayamaması halinde bu durumu Bakanlığa bildirecek.

Bakanlık söz konusu talebi değerlendirerek işletmeciliğe başlanması için en fazla 6 ay ek süre verebilecek. Mücbir sebebin devamı halinde Bakanlık tarafından bu süre uzatılabilecek.