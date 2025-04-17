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Türkiye genelinde hava durumu: Yağışsız ve bulutlu

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 09:59, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 09:59
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Türkiye genelinde hava durumu: Yağışsız ve bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 17 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Hava Sıcaklıkları

Hava sıcaklıklarının, ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Toz Taşınımı ve Olumsuzluklar

Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

  • Edirne °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • İstanbul °C, 19°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Kırklareli °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

  • Denizli °C, 29°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • İzmir °C, 27°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • Muğla °C, 25°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Adana °C, 29°C - Az bulutlu ve açık
  • Antalya °C, 23°C - Az bulutlu ve açık
  • Burdur °C, 24°C - Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Ankara °C, 23°C - Az bulutlu ve açık
  • Eskişehir °C, 25°C - Az bulutlu ve açık
  • Konya °C, 23°C - Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Bolu °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Karabük °C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Sinop °C, 11°C - Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Amasya °C, 22°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Rize °C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Samsun °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Erzurum °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Kars °C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Malatya °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • Adıyaman °C, 22°C - Az bulutlu ve açık
  • Diyarbakır °C, 22°C - Az bulutlu ve açık
  • Gaziantep °C, 23°C - Az bulutlu ve açık


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