Türkiye genelinde hava durumu: Yağışsız ve bulutlu
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 17 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
Hava Sıcaklıkları
Hava sıcaklıklarının, ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Toz Taşınımı ve Olumsuzluklar
Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- Edirne °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
- İstanbul °C, 19°C - Parçalı ve az bulutlu
- Kırklareli °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- Denizli °C, 29°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- İzmir °C, 27°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- Muğla °C, 25°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Adana °C, 29°C - Az bulutlu ve açık
- Antalya °C, 23°C - Az bulutlu ve açık
- Burdur °C, 24°C - Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Ankara °C, 23°C - Az bulutlu ve açık
- Eskişehir °C, 25°C - Az bulutlu ve açık
- Konya °C, 23°C - Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Bolu °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
- Karabük °C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu
- Sinop °C, 11°C - Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Amasya °C, 22°C - Parçalı ve az bulutlu
- Rize °C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu
- Samsun °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Erzurum °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu
- Kars °C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu
- Malatya °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Adıyaman °C, 22°C - Az bulutlu ve açık
- Diyarbakır °C, 22°C - Az bulutlu ve açık
- Gaziantep °C, 23°C - Az bulutlu ve açık