Türkiye genelinde hava durumu: Yağışsız ve bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 17 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Hava Sıcaklıkları

Hava sıcaklıklarının, ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Toz Taşınımı ve Olumsuzluklar

Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Edirne °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu İstanbul °C, 19°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 19°C - Parçalı ve az bulutlu Kırklareli °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Denizli °C, 29°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

°C, 29°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İzmir °C, 27°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

°C, 27°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Muğla °C, 25°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana °C, 29°C - Az bulutlu ve açık

°C, 29°C - Az bulutlu ve açık Antalya °C, 23°C - Az bulutlu ve açık

°C, 23°C - Az bulutlu ve açık Burdur °C, 24°C - Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara °C, 23°C - Az bulutlu ve açık

°C, 23°C - Az bulutlu ve açık Eskişehir °C, 25°C - Az bulutlu ve açık

°C, 25°C - Az bulutlu ve açık Konya °C, 23°C - Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu Karabük °C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu Sinop °C, 11°C - Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Amasya °C, 22°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 22°C - Parçalı ve az bulutlu Rize °C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu Samsun °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Erzurum °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu Kars °C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu Malatya °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Adıyaman °C, 22°C - Az bulutlu ve açık

°C, 22°C - Az bulutlu ve açık Diyarbakır °C, 22°C - Az bulutlu ve açık

°C, 22°C - Az bulutlu ve açık Gaziantep °C, 23°C - Az bulutlu ve açık



