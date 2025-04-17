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Diyarbakır'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen kazada, otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 10:05, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 10:21
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Diyarbakır'da otomobille belediye otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Üniversite Köprüsü'nde meydana geldi. Emin Ateş yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emin Ateş'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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