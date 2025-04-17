Lahmacunda Eşek Eti, Acukada Kanserojen Boya Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Sağlığa Zararlı Gıdalar' listesi güncellenirken, ürünlerinde eşek ve at eti kullanan işletmeler ifşa edildi. Yapılan denetimlerde Antalya, Sakarya ve Afyonkarahisar'da bulunan işletmeler tarafından tek tırnaklı eti kullanıldığı belirtildi.

Denetimlerde Tespit Edilen Usulsüzlükler

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklerin listesi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bakanlığın internet sayfasından paylaşılan 'Sağlığa Zararlı Gıdalar' listesinde 16 Nisan tarihi itibarıyla değişikliğe gidilirken, Türkiye'nin birçok farklı şehrinde hizmet veren restoranların ürünlerinde at ve eşek eti kullandığı tespit edildi.

Lahmacun ve Tantuniden Eşek Eti Çıktı

Paylaşılan bilgilere göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Bağ Konakları adlı işletmenin lahmacununda kullandığı dana kıymada 'tek tırnaklı eti' bulundu. Denetimlerde ekipler, Afyonkarahisar merkezli üretim gerçekleştiren HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK adlı işletmenin 'Dana Kavurma' ürününde de tek tırnaklı eti tespit etti. Ayrıca Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 'Biftek 33 Tantuni' isimli işletmenin de kullandığı ürünlerin at ve eşek etinden yapıldığı ortaya çıktı.

Acukadan Kanserojen Boya Çıktı

Çok tüketilen kahvaltılık ürünlerinden 'acuka' da ilk kez listeye giriş yaptı. Kahramanmaraş'ta üretim yapan ACK marka acukaların içeriğinde, gıda ürünlerinde kullanımı yasaklanan 'azo boyar madde' tespit edildi. Söz konusu maddelerin kanserojen etkileri nedeniyle gıda ürünlerinde kullanımının yasaklandığı biliniyor.