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TBMM, 13 Ülkenin Parlamentolarını Filistin İçin Topluyor

TBMM, 13 ülkenin parlamentolarını Filistin için İstanbul'da bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıda konuşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 10:43, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 10:53
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TBMM, 13 Ülkenin Parlamentolarını Filistin İçin Topluyor

TBMM, Filistin'e destek amacıyla 13 ülkenin parlamentolarını bir araya getirecek. Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısı, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek ve 13 ülkenin ulusal parlamentoları burada buluşacak. TBMM'nin girişimleriyle düzenlenen toplantının amacı, Filistin konusunda işbirliği ve istişare platformu oluşturmak.

Toplantının Önemli İsimleri ve Konuşmalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki bu ilk toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşması bekleniyor. Toplantıda açılış konuşmasını Numan Kurtulmuş yapacak ve ardından Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash gibi önemli isimler söz alacak.İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ise toplantıya video mesajla katılım gösterecek. İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki saldırılarının durdurulması için parlamenter diplomasinin etkin kullanılması hedefleniyor. Grup, uluslararası kamuoyuna İsrail saldırganlığına karşı güçlü ve ortak bir duruş sergileme çağrısı yapacak.

Kurtulmuş'un İnisiyatifiyle Başlatılan Girişim

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un inisiyatifiyle başlatılan bu girişimle, Filistin için parlamentolar arası bir dayanışma hattı kurulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme destek verilmesi, Filistin devletini tanıyan ülke sayısının arttırılması ve Filistin halkının meşru haklarının savunulması üzerine görüşmeler yapılacak.

Toplantının Sonuçları ve Beklentiler

Türkiye'de düzenlenen bu uluslararası etkinlikte, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun teşkili ve yol haritası belirlenecek. Toplantı sonunda katılımcı ulusal parlamentoların ortak deklarasyon yayımlaması öngörülüyor. Ayrıca, meclis başkanları arasında ikili görüşmeler de gerçekleşecek.

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