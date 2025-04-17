Erzurum'da Köprülü Kavşakta Kaza: 6 Yaralı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 10:51, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 10:52
Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent girişi köprülü kavşak önünde sıkışmalı trafik kazası meydana geldi.Kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 1 vatandaşı sıkıştığı yerden çıkardı. E.H.K. yönetimindeki 25 AEH 395 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Yaren Y. idaresindeki 25 AY 787 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda bulunan Gönül Y, Melek Ç, Başak O. ve Esin K. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.