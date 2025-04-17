Yolda yürürken kalp krizi geçirdi! Bir anda yere yığıldı

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında 65 yaşındaki Bilal Zırığ, yolda yürürken bir anda fenalaşarak kaldırıma düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Zırığ'ı ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ameliyata alınan Zırığ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yapılan kontrollerde, Bilal Zırığ'ın kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan, Zırığ'ın yere düştüğü ve çevredekilerin yardım ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.