MEB 'Ailem' Dizisi İçin Öğretmenlerin Önerilerini Alacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, okul ile aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisinin yeni sezondaki içeriği için öğretmenlerin önerisi alınacak.

"Ailem" Dizisi Yeni Sezon Hazırlıkları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve "Velivizyon" platformunda yer alan "Ailem" dizisi için yeni sezon hazırlıklarına başlandı. Bu kapsamda ikinci sezonda ele alınacak konular, öğretmenlerin önerileri doğrultusunda şekillenecek.

Öğretmenlerin Katkısı ve Görüş Bildirme Süreci

Öğretmenler, 28 Nisan 2025 tarihine kadar görüş ve önerilerini [email protected] elektronik posta adresine iletebilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu hazırlıklarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailem" dizisinin ilk sezonunda, ailelerimizin karşılaştığı pek çok ortak soruna birlikte ışık tuttuk. Şimdi sırada 2. sezon var. Bu sezonda hangi temaları işleyelim? Sizi en çok düşündüren, konuşmamız gerektiğine inandığınız konular neler? Aile, hepimizin ortak hikayesi... Gelin, bu hikayeyi birlikte yazalım."

Dizi Film Yayın Platformları

Dizi film, EBA (Eğitim Bilişim Ağı), HEMBA (Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı), velivizyon.meb.gov.tr, Bakanlığın sosyal medya hesapları ile ulusal TV kanallarında ve dijital platformlarda yayımlanıyor.