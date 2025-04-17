Yozgat Sorgun'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı
Yozgat Sorgun'da izinsiz kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 11:50, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 11:51
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, V.K, E.U, R.T. ve K.B'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında dedektör, murç ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.