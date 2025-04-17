Yozgat Sorgun'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Bölgeye giden ekipler, V.K, E.U, R.T. ve K.B 'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı alanında dedektör, murç ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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