KOSGEB Personel Alımında Yönetmelik Değişikliği

KOSGEB, personel alımına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, bazı pozisyonlara sözlü sınav yapılmadan, sadece KPSS-B puan sıralamasına göre atama yapılacak. Bazı unvanlarda ise sözlü sınav süreci uygulanmaya devam edecek.

Yeni Düzenlemeler