KOSGEB Personel Alımında Yönetmelik Değişikliği
KOSGEB personel alım yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bazı pozisyonlar için KPSS puanına göre doğrudan atama yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 12:16, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 12:18
KOSGEB, personel alımına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, bazı pozisyonlara sözlü sınav yapılmadan, sadece KPSS-B puan sıralamasına göre atama yapılacak. Bazı unvanlarda ise sözlü sınav süreci uygulanmaya devam edecek.
Yeni Düzenlemeler
- Teknisyen, memur, sekreter, şoför ve destek elemanı unvanlı pozisyonlara yapılacak atamalarda KPSS-B puan sıralaması esas alınacak ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan atama gerçekleştirilecek.
- Avukat, mühendis ve muhasebeci gibi unvanlarda ise KPSS puan sıralamasına göre belirlenen 10 katı aday, sözlü sınava alınacak. Atamalar bu sınav sonuçlarına göre yapılacak.