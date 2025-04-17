MSB'den Yunanistan'ın Deniz Planlamasına Eleştiri

MSB kaynakları, Yunanistan'ın ilan ettiği 'Deniz Mekansal Planlaması'na ilişkin, "Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır" dedi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yunanistan'ın "Deniz Mekansal Planlaması"

Bakanlık kaynakları, Yunanistan tarafından duyurulan "Deniz Mekansal Planlaması" ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi: "Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan 'Deniz Mekansal Planlaması' çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır.Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır."

Mavi Vatan'ın hak ve menfaatini koruma kararlılığı

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır".

Türkiye-İsrail çatışmazlık mekanizması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye ile İsrail arasındaki "Çatışmasızlık Mekanizması" görüşmelerine yönelik sorulara şu şekilde yanıt verdi: "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Türkiye ve İsrail arasındaki 'çatışmasızlık mekanizması', bir 'normalleşme' değil, Suriye'deki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve istenmeyen olayları önlemek için iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan bir iletişim ve koordinasyon yapısıdır.Bu mekanizma gerilimin tırmanmasının önüne geçmek, yanlış anlaşılmaları önlemek, bölgede istikrarı korumak ve sahada icra edilen faaliyetler konusunda iki ülkenin birbirini bilgilendirmesi suretiyle bir çatışma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmaktadır".

Karadeniz'in güvenliğine ilişkin toplantı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Karadeniz Güvenliğine ilişkin Ankara'da gerçekleşen toplantıyla ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı: "Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında devam eden savaşın ateşkesle sonuçlanması halinde, Gönüllü Ülkeler tarafından barış ortamının muhafazasını sağlamak maksadıyla bir dizi faaliyet icra edilmektedir. Türkiye, barışın tesisi için gayretlerini Gönüllüler Koalisyonu'nda da sürdürmekte olup, Karadeniz'deki barış ortamının muhafazası amacıyla askeri planlamaların deniz boyutuna liderlik etmektedir. Bu kapsamda, 15-16 Nisan tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya ülkemiz dahil toplam 21 ülkeden 39 yabancı temsilci katılmıştır.Anılan toplantıda, Karadeniz'in güvenliğinin sağlanması için ülke temsilcileriyle; Türkiye'nin deniz boyutundaki planlama faaliyetlerine liderlik etmeye devam etmesi ile Montrö Sözleşmesinin barış anlaşması imzalanmadığı sürece mevcut haliyle uygulanması ve planlamada bu hususun esas alınması konularında mutabık kalınmıştır".

Türkiye-Irak arasında gerçekleşen 5.Güvenlik Toplantısı

Türkiye-Irak Arasında Gerçekleşen 5'inci Güvenlik Toplantısı'na yönelik sorular üzerine şu bilgileri paylaşıldı: "Irak'la güvenlik ve terörle mücadeleye odaklı temaslarımızın kurumsallaşmasına katkı sağlayan bir platform olarak gördüğümüz Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5'inci toplantısı Antalya Diplomasi Forumu'nda icra edilmiştir. Söz konusu toplantı oldukça olumlu bir havada geçmiş ve iki dost ve kardeş ülke arasındaki stratejik konular enine boyuna masaya yatırılmıştır. Toplantıda askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve işbirliğini arttırılması konularında mutabık kalınmış, PKK'nın her iki ülke için de tehdit oluşturduğu, biran öne fesih ve silah bırakma işlemlerinin tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir".

2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Düzenlenen toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum da ele alındı. Bilgilendirmeye göre, son bir hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakoluna teslim oldu.

Pençe-Kilit operasyonu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi. Açıklamada, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tünel tespit ve imha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi."8 Ocak 2025'te başlayan "tünel imha" faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66, Münbiç bölgesinde ise 55 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Bölgedeki mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir" denildi.

Hudut güvenliği

Son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 93 şahıs yakalandı. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.465 oldu. Son bir haftada engellenen 2.351 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 23.709'a ulaştı.