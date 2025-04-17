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Adana'da Kayıp Cumali'nin Cansız Bedeni Bulundu

Karataş'ta kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni su kanalında bulundu. Aile büyük üzüntü yaşadı.

Haber Giriş : 17 Nisan 2025 12:46, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 12:47
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Adana'da Kayıp Cumali'nin Cansız Bedeni Bulundu

Karataş ilçesinde oyun oynamak için çıkan ve 6 gündür bulunamayan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni ailesiyle kaldığı çadırın yakınındaki su kanalında bulundu. Ölüm haberini alan aile ise gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Cumali Timi'den Acı Haber Geldi

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, annesi uyurken 12 Nisan tarihinde evden çıktı. Arkadaşları ile oynadıktan sonra ortadan kaybolan Cumali, bir daha evine dönmedi.

Terliği Su Kanalının Yanında Bulundu

Kayıp ihbarının ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi.

Arama Çalışmaları 6'ncı Gününe Girdi

Kanal ve çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı. Polis, arama çalışmalarının altıncı gününde de jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı. Havadan cayrokopter ve 2 dron da çalışmalara destek verdi.

Acı Haber Geldi

Özellikle ailenin kaldığı çadırın yanındaki sulama kanalında yürütülen çalışmalara ağırlık verildi. Ancak mutlu haberi bekleyen aileye acı haber ulaştı. Su altı polis ekipleri, su kanalında küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, acı haberi alan aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

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