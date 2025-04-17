Adana'da Kayıp Cumali'nin Cansız Bedeni Bulundu
Karataş'ta kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni su kanalında bulundu. Aile büyük üzüntü yaşadı.
Karataş ilçesinde oyun oynamak için çıkan ve 6 gündür bulunamayan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni ailesiyle kaldığı çadırın yakınındaki su kanalında bulundu. Ölüm haberini alan aile ise gözyaşlarına boğuldu.
Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Cumali Timi'den Acı Haber Geldi
Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, annesi uyurken 12 Nisan tarihinde evden çıktı. Arkadaşları ile oynadıktan sonra ortadan kaybolan Cumali, bir daha evine dönmedi.
Terliği Su Kanalının Yanında Bulundu
Kayıp ihbarının ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi.
Arama Çalışmaları 6'ncı Gününe Girdi
Kanal ve çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı. Polis, arama çalışmalarının altıncı gününde de jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı. Havadan cayrokopter ve 2 dron da çalışmalara destek verdi.
Acı Haber Geldi
Özellikle ailenin kaldığı çadırın yanındaki sulama kanalında yürütülen çalışmalara ağırlık verildi. Ancak mutlu haberi bekleyen aileye acı haber ulaştı. Su altı polis ekipleri, su kanalında küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, acı haberi alan aile üyeleri sinir krizi geçirdi.