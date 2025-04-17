Kar maskeleriyle polis aracını kurşunladılar
D-100 kara yolunda polisin takibe aldığı kar maskeli 4 şüpheli, sivil polis aracına ateş açtı. Motosikletlerden birinin çalıntı olduğu belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 12:47, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 12:56
Büyükçekmece ilçesi D-100 kara yolu Ekinoba mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sivil polis ekipleri, 2 motosiklette seyahat eden ve kar maskesi takan 4 kişiden şüphelenerek takibe başladı.
Sivil plakalı polis aracının şüphelilerin yanına yaklaşması üzerine, motosikletlerde bulunan şüpheliler, araçlara ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis aracında maddi hasar meydana geldi.
MOTOSİKLETLERDEN BİRİ ÇALINTI ÇIKTI
Saldırının ardından şüphelilerden 2'si motosikletle, 2'si ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kullandığı motosikletlerden birinin çalıntı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.