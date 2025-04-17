Arkadaşının boğazını kesip 'ben şizofreniyim' dedi

Adalet Bakanı Tunç: Gündemimizde af söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Gündemimizde af söz konusu değil
Faizsiz 75.000 TL Nakit Fırsatını Kaçırma!
Faizsiz 75.000 TL Nakit Fırsatını Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
MSB'den Yunanistan'ın Deniz Planlamasına Eleştiri
MSB'den Yunanistan'ın Deniz Planlamasına Eleştiri
KOSGEB Personel Alımında Yönetmelik Değişikliği
KOSGEB Personel Alımında Yönetmelik Değişikliği
MEB 'Ailem' Dizisi İçin Öğretmenlerin Önerilerini Alacak
MEB 'Ailem' Dizisi İçin Öğretmenlerin Önerilerini Alacak
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Gözaltı Kararı!
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Gözaltı Kararı!
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 uçak aynı anda kalkış yaptı
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 uçak aynı anda kalkış yaptı
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Olumlu Açıklama
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Olumlu Açıklama
Adalet Bakanı ve DEM Parti Görüşmesi Ertelendi
Adalet Bakanı ve DEM Parti Görüşmesi Ertelendi
Lahmacunda Eşek Eti, Acukada Kanserojen Boya Çıktı
Lahmacunda Eşek Eti, Acukada Kanserojen Boya Çıktı
Türkiye genelinde hava durumu: Yağışsız ve bulutlu
Türkiye genelinde hava durumu: Yağışsız ve bulutlu
Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu
Zirai donda, Devlet çiftçisinin yanında durdu
Ankara'da Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu
Ankara'da Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve 12 Belediye Çalışanına Gözaltı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve 12 Belediye Çalışanına Gözaltı
Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi İçin Kritik Uyarı
Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi İçin Kritik Uyarı
Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de
Yükseköğretimde Yapısal Değişiklikler: Resmi Gazete'de
Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatında Büyük Artış
Türkiye'nin Binek Otomobil İhracatında Büyük Artış
Benzin Zammı Tabelaya Yansıdı
Benzin Zammı Tabelaya Yansıdı
Zirai Don Olayı İçin Araştırma Komisyonu Kuruluyor
Zirai Don Olayı İçin Araştırma Komisyonu Kuruluyor
MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı
MB'nin faiz kararı ne olacak? 14 kurum tahminini paylaştı
DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı
DMM, 'CHP'ye Kayyum Atanacak' İddialarını Yalanladı
Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor
Hız, ışık ve şerit ihlallerine daha ağır yaptırımlar geliyor
Konut satış rakamları açıklandı: İşte en çok konut satılan iller
Konut satış rakamları açıklandı: İşte en çok konut satılan iller
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Avrupa'da İlk! 3 THY Uçağı Aynı Anda Kalkış Yapacak
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Kamu Görevlileri İçin Önemli Değişiklikler İçeren Teklif Komisyon'da
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Meclis'te Okunan AYM'nin Atalay Kararı Tutanaklardan Silindi
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
15 Bin Öğretmen Atamada En Çok Atama Yapılacak Branşlar
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
TBMM'de Sırrı Süreyya Önder İçin Çalışmalara Ara Verildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Arkadaşının boğazını kesip 'ben şizofreniyim' dedi

Bursa'da tartıştığı arkadaşını öldüren Berk Ü. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık, şizofreni hastası olduğunu iddia ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 12:51, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 12:53
Yazdır

Bursa'da, madde bağımlısı arkadaşı Bayram Apaydın'ı (35) 13 yerinden bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Berk Ü. (34), savunmasında şizofreni hastası olduğunu iddia etti. Bıçağı salladığını ve sonrasını hatırlamadığını belirten sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için mahkeme heyeti rapor alınmasına karar verdi.

Olayın Detayları

Olay, 12 Temmuz 2024'te Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Apaydın, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Berk Ü ile karşılaştı ve tartışma kavgaya dönüştü. Berk ü, Bayram Apaydın'ı 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti. Apaydın, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne koşmaya çalıştı fakat kurtarılamadı. Apaydın'ın toplam 36 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu Satmak İstediği İddiası

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Berk Ü'ü kısa sürede yakaladı. emniyetteki ifadesinde şizofreni başlangıcı tanısı aldığını ve olay günü Bayram'ın uyuşturucu satmak istediğini iddia etti. Kabul etmeyince çıkan kavgada Bayram'ın elindeki bıçağı aldığını söyledi.

Günün Trend Haberleri

'BIÇAĞI SALLADIM, SONRASINI HATIRLAMIYORUM'Tutuklanan Berk Ü, savcılık sorgusunda istemeyerek öldürdüğünü belirtti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemede şizofren olduğunu belirten, Bayram'ın uyuşturucu satmak için kendisine yaklaştığını iddia etti ve kavgada bıçağı aldığını söyledi.

Apaydın'ın Ailesinin Tepkisi

Apaydın'ın annesi C.A., sanığın az ceza almak için hastalığa sığındığını ifade etti. "Oğlum kendi halinde biriydi" diyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için sağlık raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber