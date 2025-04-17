Arkadaşının boğazını kesip 'ben şizofreniyim' dedi

Bursa'da, madde bağımlısı arkadaşı Bayram Apaydın'ı (35) 13 yerinden bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Berk Ü. (34), savunmasında şizofreni hastası olduğunu iddia etti. Bıçağı salladığını ve sonrasını hatırlamadığını belirten sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için mahkeme heyeti rapor alınmasına karar verdi.

Olayın Detayları

Olay, 12 Temmuz 2024'te Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Apaydın, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Berk Ü ile karşılaştı ve tartışma kavgaya dönüştü. Berk ü, Bayram Apaydın'ı 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti. Apaydın, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne koşmaya çalıştı fakat kurtarılamadı. Apaydın'ın toplam 36 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu Satmak İstediği İddiası

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Berk Ü'ü kısa sürede yakaladı. emniyetteki ifadesinde şizofreni başlangıcı tanısı aldığını ve olay günü Bayram'ın uyuşturucu satmak istediğini iddia etti. Kabul etmeyince çıkan kavgada Bayram'ın elindeki bıçağı aldığını söyledi.

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'BIÇAĞI SALLADIM, SONRASINI HATIRLAMIYORUM'Tutuklanan Berk Ü, savcılık sorgusunda istemeyerek öldürdüğünü belirtti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemede şizofren olduğunu belirten, Bayram'ın uyuşturucu satmak için kendisine yaklaştığını iddia etti ve kavgada bıçağı aldığını söyledi.

Apaydın'ın Ailesinin Tepkisi

Apaydın'ın annesi C.A., sanığın az ceza almak için hastalığa sığındığını ifade etti. "Oğlum kendi halinde biriydi" diyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için sağlık raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.