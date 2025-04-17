Erzurum'da Polis Memuru Kaza Sonucu Meslektaşını Yaraladı

Erzurum'da bir polis memuru, bir vatandaşın ruhsat yenilemek için getirdiği silahı kontrol ederken kazara mesai arkadaşını yaraladı.Polis memuru, ruhsat yenilemek için gelen vatandaşın silahını kontrol etti. O anda silah bir anda ateş aldı ve kurşun diğer polis memurunun çenesine denk geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gerekli kontrollerin ardından yaralanan polis memurunu hastaneye kaldırdı.

Yaralı Polisin Sağlık Durumu

Alınan bilgilere göre; yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.