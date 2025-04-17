Antalya'da avukata nitelikli dolandırıcılık davası

Antalya'da dikkat çeken dolandırıcılık davası...

Kentte uygun fiyata eşya almak isteyen nazı kişiler, dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayette bulundu.

Ancak hakkında şikayet bulunan kişinin ise bir avukat olduğu beyan edildi....

AVUKATA DOLANDIRICILIK DAVASI

Kentte avukatlık yapan Osman Can Y.'nin uygun fiyata icradan ev ve araç satın alındığını iddia edip, 7 kişi adına usulsüzce işlem yaptığı iddia edildi.

Bu taktikle birçok kez 'Nitelikli dolandırıcılık' eylemini gerçekleştirdiği öne sürülen avukata dava açıldı.

7 KİŞİ 2 MİLYON TL DOLANDIRDI

Suçtan zarar gören 7 kişiyi, iddiaya göre 2 milyon lira dolandırdığı ifade edilen Avukat Osman Can Y. hakkında hazırlanan iddianamede; şüphelinin farklı tarihlerde düzenlenen icra ihalelerine üçüncü kişiler adına girerek şikayetçileri maddi zarara uğrattığı belirtildi.