Adalet Bakanı Tunç: Gündemimizde af söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarın 14:00'te DEM Parti ile sözleşmiştik. Sırrı beyin rahatsızlığından dolayı erteledik. Bütün temennimiz aramıza katılması. Terörsüz Türkiye'ye inanan bir kişiydi. Ziyareti ertelemek durumunda kaldık.

Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yok kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar.

AF İDDİLARINA NET YANIT

Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil.

CHP'YE KAYYUM ATANACAK İDDİASINA YANIT

Bu tip paylaşımların resmi hesaplardan açıklanmadığı sürece dikkat edilmemesi gerektiğinin altını çizen Tunç şu ifadeleri kullandı; Bu tip paylaşımlar doğru değildir, itibar edilmemeli.