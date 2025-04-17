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Bakanlık Vergi Affı İddialarını Yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi affı iddialarını yalanladı. Resmi açıklamalar dışında bilgilere itibar edilmemesi istendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 13:45, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 13:47
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Bakanlık Vergi Affı İddialarını Yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi çıkarılacağına ilişkin iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:Bugün bazı yayın organlarında yer bulan 'vergi affı' ve 'yeni yapılandırma paketi' ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır. Bakanlık olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz.

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