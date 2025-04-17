Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı
Tutuklu olduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan 8 yıl sonra tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, tahliye kararına karşı yapılan itiraz üzerine tekrar tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 16:27, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 16:27
Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana 'DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklu olan ÇHD Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde tahliye edilmişti. Kozağaçlı'nın tahliyesi ÇHD'nin sosyal medya hesabından, "Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur" notu ile duyurulmuştu. Tahliye kararının ardından yapılan itiraz üzerine hakkında çıkarılan yakalama emri gereği bugün tekrar gözaltına Kozağaçlı tutuklandı.