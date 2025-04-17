Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı İçin Belgeler Erişime Açıldı

27 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi 'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

2025-HMGS/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı27 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (2025-HMGS/1) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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