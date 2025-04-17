Hukuk Meslekleri Giriş Sınavı İçin Belgeler Erişime Açıldı
27 Nisan 2025'te yapılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Detaylar ÖSYM'de.
2025-HMGS/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı27 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (2025-HMGS/1) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
27 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2025-HMGS/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/5g13c2D7gu pic.twitter.com/ZslrRA7XfQÖSYM (@OSYMbaskanligi) April 17, 2025