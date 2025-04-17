Erdoğan: Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni ile Silvan Tüneli'ndeki Kazı Başlangıç Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, değerli komutanlarımız, kahraman komandolarımız, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni vesilesiyle canlı bağlantıyla sizlerin heyecanını, gururunu ve mutluluğunu paylaşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.Sizlerin şahsında, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan Peygamber Ocağımızın her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Canımızdan aziz bildiğimiz bu vatanın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali için toprağa düşen tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Dar-ı bekaya irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Şehitlerimize Rahmet ve Gazilerimize Şükran

Yine bu vesileyle Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un fethine, İstiklal Savaşı'ndan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesine kadar İ'la-yi Kelimetullah uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Rabbim, şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, milletimize ve devletimize layıkıyla hizmet etmeyi, Türkiye'yi her alanda muzaffer ve muvaffak kılmayı, birlik ve kardeşlik iklimini ülke sathında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin diyorum.

2094 Komando Uzman Erbaşımızı Tebrik Ediyorum

2094 komando uzman erbaşımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. 18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Verdikleri güçlü, modern ve nitelikli eğitimle komando uzman erbaşlarımızı yalnızca en çetin koşullara değil, hayatın farklı zorluklarına da hazırlayan tüm komutanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Keza sizleri bin bir emekle büyüten, vatan, millet, devlet aşkıyla yetiştiren ailelerinize selamlarımı iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum.Kahraman askerlerimiz, bugün sizlere tevcih edilecek bröveler, milletimizin şahsı manevisinde vücut bulan iftihar ve cesaret nişanlarıdır. Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri, havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz şanlı mücadelenin namus ve ehliyet beratlarıdır.

Hayatınız Pahasına Hizmet Edeceksiniz

İki hafta sonra inşallah birliklerinize katılacak, en yalçın tepelerde, en zorlu hava şartlarında, en derin sularda, çoğu zaman hayatınız pahasına vatanımıza ve milletimize hizmet edeceksiniz. Ezan dinmesin, rengini şehitlerimizin mübarek kanlarından alan al bayrak inmesin diye gerektiğinde anadan, yardan, serden geçeceksiniz. İnşallah her biriniz disiplininizle, cesaretinizle, yiğitliğinizle ve elbette vicdanınızla, ahlakınızla, merhametimizle göz dolduracaksınız.

Bu Millet Öyle Sıradan Bir Topluluk Değildir

Vazifenizi icra ederken şu hususu asla unutmamanızı istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti öyle hüdai nabit bir devlet değildir. Bu toprakları bin yıldır gerektiğinde al kanlarıyla sulayan, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yaşatan bu millet öyle sıradan bir topluluk değildir. Bizler devlet-ebed-müddet ilkesi doğrultusunda, İ'la-yi Kelimetullah yolunda asırlardır mücadele eden, şahsiyetini vahdet ve uhuvvet şuuru istikametinde tahkim eden bir milletiz.Geçmişi böylesine şanlı, böylesine şerefli bir milleti, tüm unsurlarıyla, tüm müktesebatıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir. Şunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız. Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye, hiçbir ayrım yapmadan, tüm komşularında ve bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir.

Barışa İnanıyoruz

Yıllardır istikrarsızlıklarla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz. Kuzeyimizden güneyimize, doğumuzdan batımıza, ülkemizin etrafında artık merkezinde barış ve güvenliğin olduğu yeni bir iklimin hakim olması gerektiğine inanıyoruz.Tüm kalbimizle barışa inandığımız için her fırsatta vurguluyoruz. Gazze'de zulüm ve katliam son bulsun. Suriye de 14 yıldır hasretini çektiği huzur ortamına kavuşsun. Rusya-Ukrayna savaşı bir an önce adil bir barışla nihayete ersin istiyoruz. Bunları da öyle birileri gibi laf olsun diye söylemiyor, tüm kalbimizle barışa inandığımız için her fırsatta vurguluyoruz. İnşallah bunun için çalışmaya, bunun için mücadele etmeye, bunun için sorumluluk almaya devam edeceğiz.

Büyük Bir Sabırla Süreci Yönettik

Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Sevgili Mehmetçiklerimiz, ekonomiden dış politikaya birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Şimdi bunu farklı bir aşamaya taşıyoruz.Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz. 40 yıldır kanımızı emen, kaynaklarımızı sömüren, kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamıyla kurtulup, terörsüz Türkiye hedefine vardığımızda inşallah önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak.

Zalime Yavuz, Mazluma Yunus'sunuz

Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin de teminatısınız. Kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştirmiş, ümidini bu ülkenin geleceğine bağlamış mazlumlar için de mücadele eden birer çelik pençesiniz. Zalime Yavuz, mazluma Yunus'sunuz. Gerek ülkemizde gerek sınırlarımızda gerekse yurt dışında ordumuza yakışır şekilde görev yapacağınızdan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Sizlere güveniyorum.Bu düşüncelerle Komando Temel Eğitimini başarıyla tamamlayan ve brövelerini kuşanan siz uzman erbaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Her birinize vazifelerinizde üstün başarılar diliyor, Rabbim sizi her türlü beladan, saldırıdan, kötülükten muhafaza buyursun diyorum. Hepinizi bir kez daha muhabbetle selamlıyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.