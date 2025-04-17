Süper Lig 32. Hafta Hakemleri Açıklandı
Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte maçların hakemleri ve görev yapacakları karşılaşmalar.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 14:35, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 14:36
Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanında oynanacak bu önemli maçlarda, hakemlerimiz adaletli bir yönetim sergileyecekler. Her biri kendi alanında deneyimli olan bu hakemler, ligdeki heyecanı artıracak. İşte haftanın maçlarında görev alacak hakemler ve karşılaşmaların detayları:
Haftanın Maçlarını Yönetecek Hakemler
- Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
- Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün
- Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır
- Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
- Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan
- Başakşehir - Gaziantep: Zorbay Küçük
- Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk
- Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan