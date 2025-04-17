Süper Lig 32. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanında oynanacak bu önemli maçlarda, hakemlerimiz adaletli bir yönetim sergileyecekler. Her biri kendi alanında deneyimli olan bu hakemler, ligdeki heyecanı artıracak. İşte haftanın maçlarında görev alacak hakemler ve karşılaşmaların detayları:

Haftanın Maçlarını Yönetecek Hakemler