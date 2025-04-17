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Kur Korumalı Mevduatlar Azaldı

KKM bakiyesi geçen hafta azalarak 728 milyar liraya geriledi. Bu durum toplam mevduatın yüzde 3,42'sini oluşturuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 14:39, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 14:44
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Kur Korumalı Mevduatlar Azaldı

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 16 milyar 202 milyon lira azalarak 728 milyar 91 milyon liraya düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 11 Nisan haftasında 283 milyar 550 milyon lira artarak 17 trilyon 716 milyar 448 milyon liradan, 17 trilyon 999 milyar 997 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 294 milyar 622 milyon lira artarak 21 trilyon 272 milyar 828 milyon lira oldu.

Tüketici Kredileri Artış Gösterdi

Tüketici kredilerinin tutarı, 11 Nisan itibarıyla 20 milyar 591 milyon lira artarak 2 trilyon 206 milyar 904 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 551 milyar 721 milyon lirası konut, 65 milyar 81 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 590 milyar 102 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 23 milyar 492 milyon lira artarak 2 trilyon 553 milyar 368 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 artarak 2 trilyon 5 milyar 330 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel Kredi Kartı Alacakları

Bireysel kredi kartı alacaklarının 682 milyar 964 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 322 milyar 366 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal Öz Kaynaklar Arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 7 milyar 816 milyon lira artışla 366 milyar 111 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 268 milyar 414 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 193 milyon lira artarak 3 trilyon 776 milyar 506 milyon lira oldu. KKM bakiyesi ise geçen hafta 16 milyar 202 milyon lira azalarak 728 milyar 91 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,42'si oldu.

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