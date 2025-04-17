Antalya'da Arkadaşını Vuran Şahıs Gözaltında
Antalya Muratpaşa'da yaşanan tartışmada H.K, arkadaşı Ferhat Topçu'yu vurdu. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 15:09, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 15:06
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla vuran kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşildere Mahallesi, 2870 Sokak'ta H.K. (26) ile evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.K., Topçu'ya tabancayla ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Topçu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Topçu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şüpheli H.K. ise gözaltına alındı.