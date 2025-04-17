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52 suç kaydı vardı, 20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı

Bursa'da hakkında 52 farklı suç kaydı, 33 farklı aranma kaydı ve hakkında 20 yıl 2 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2025 15:41, Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 16:02
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52 suç kaydı vardı, 20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından toplam 52 kaydı bulunan ve Malatya, Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Denizli, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Mardin, Balıkesir, Muğla, Tekirdağ, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Sakarya ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ağır ceza mahkemelerinde toplam 33 aranma kaydı olan İ.A.'nın (37) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şahsın Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nden bir süre önce Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ne geçtiğini, izini kaybettirmek amacıyla sık sık adres değiştirdiğini, suç kaydı olmayan akrabaları üzerinden bilgi ağı kurduğunu, tanınmamak için sakal bıraktığını ve kaldığı adreslerden dışarı çıkmadığını tespit etti. Hakkında 20 yıl 2 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde saklandığı adrese yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şahıs, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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